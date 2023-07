Farben • Cie Espace Blanc Le Théâtre Laval, 7 novembre 2023, Laval.

Farben • Cie Espace Blanc Mardi 7 novembre, 20h30 Le Théâtre 13€ · 16€

Le 22 avril 1915, le chercheur allemand Fritz Haber supervise la première attaque au gaz de l’histoire militaire. Pour son épouse Clara Immerwahr, première femme chimiste allemande, les recherches de son mari constituent une perversion de ses idéaux scientifiques. De là à commettre l’irréparable ?

C’est le fil intime d’une vie brisée, que cette pièce s’attache à dérouler en quatre actes et une multitude de saynètes oniriques. Croisant habilement les temporalités et les jeux d’échelle, ce théâtre de marionnettes tisse une toile polyphonique d’une grande force visuelle et narrative, questionnant à la fois les dérives de la science et la place des femmes dans la société.

Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d'expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:45:00+01:00

