À table ! • 2 courts spectacles + 1 repas Le Théâtre Laval, 2 novembre 2023, Laval.

Au menu : une création coproduite par les partenaires en Mayenne, Sarthe et Maine‑et‑Loire et une forme courte déjà existante.

Le repas proposé pendant les changements de plateau participe toujours de l’ambiance conviviale de cette soirée. Passez à table !

Mathilde & Claire • Collectif Les Becs verseurs

La créativité du théâtre d’objets au service d’une remarquable petite forme sur la filiation maternelle.

Claire est une femme d’une quarantaine d’années, maman depuis peu. Elle a mal au dos et va voir son ostéopathe pour se soigner. Ce simple mal de dos va la mener à enquêter au sein de sa famille, sur les traces des femmes qui l’ont précédée.

À partir d’objets astucieusement détournés et d’une simple table comme scène de spectacle miniature, c’est un récit sur le rôle des mères et les secrets de famille qui prend la forme d’un conte visuel et décalé.

Hostile • Cie Bakélite

Bienvenue dans la fournaise d’un palpitant et désopilant western de poche…

Le sable à perte de vue, les bandits, les serpents et les vautours : milieu hostile que ce désert brûlant où un homme erre, à la recherche d’eau.

Dans un seul en scène qui s’amuse des codes et clichés du western, Olivier Rannou déploie un théâtre d’objets à l’humour grinçant. Scénographie minimaliste et objets du quotidien détournés avec une ingénieuse créativité font naître sous nos yeux un voyage épique en plein Far West.

