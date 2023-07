Sur le fil… • Cie Pyramid Le Théâtre Laval, 22 octobre 2023, Laval.

Sur le fil… • Cie Pyramid Dimanche 22 octobre, 16h00 Le Théâtre 6€ · 9€

Tous ces moments de transition ou d’attente que nous rencontrons dans la vie, voici les danseurs qui s’en emparent et les tournent en dérision. Situations cocasses ou poétiques qui convoquent à la fois la danse hip hop et ses figures virtuoses, mais aussi la gestuelle et l’esprit des pionniers du muet Charlie Chaplin et Buster Keaton.

Depuis plus de 20 ans et une douzaine de créations à l’approche singulière et pluridisciplinaire, la compagnie rochefortaise s’est bâti une place de choix dans le paysage chorégraphique. Croisant à nouveau l’univers du hip hop avec le burlesque, le mime et le théâtre d’objets, Sur le fil est une virevoltante et facétieuse valse à mille temps. À découvrir… sans plus attendre !

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/sur-le-fil/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:00:00+02:00

Le Théâtre Laval

Cie Pyramid