Destin • Cie 1-0-1 Le Théâtre Laval, 10 octobre 2023, Laval.

En 1926, le graveur expressionniste Otto Nückel publie une suite graphique sans mots, qu’il aura mis cinq ans à réaliser : Destin. Au travers de 190 gravures sur plomb, Otto Nückel y conte la vie et la mort d’une jeune allemande dans les années 20, entre critique sociale et traité sur la condition féminine.

Parmi les pionniers du genre, ce roman graphique reste saisissant de modernité et d’audace esthétique. À la frontière des arts numériques, du théâtre, de la danse et du cinéma d’animation, son adaptation sur scène est une merveille d’inventivité et de technologie. Grâce à un dispositif de capteurs de distance, les gravures y sont animées en temps réel pour créer un récit interactif et participatif, invitant le spectateur à explorer l’image et à la manipuler. Splendide.

Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 49 86 30 https://letheatre.laval.fr https://www.facebook.com/letheatrelaval/;https://www.instagram.com/letheatrelaval/;https://twitter.com/letheatrelaval [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/destin/ »}] Le Théâtre de Laval est depuis 2007 un établissement culturel professionnel dédié à toutes les disciplines du spectacle vivant : théâtre, danse, marionnette, musiques actuelles, musique classique, arts du cirque… Autant de formes d’expression artistique qui sont mises en lumière tout au long de la saison culturelle.

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T21:50:00+02:00

