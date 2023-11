Portrait de Raoul Le Théâtre La Roche-sur-Yon, 10 janvier 2024, La Roche-sur-Yon.

Portrait de Raoul 10 et 11 janvier 2024 Le Théâtre 22/16/8

Costumier, comédien, acteur, la vie de Raoul Fernandez est digne d’un roman. Sublimé par un texte de Philippe Minyana et une mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo, ce Portrait de Raoul livre toute la force de vie d’une personnalité et d’un artiste hors du commun.

Comment ce jeune homme passionné de couture, fraîchement débarqué du Salvador, va devenir comédien et travailler sous la direction des plus grands ? Il faut dire que les fées se sont penchées sur son berceau. Mama Betty, sa mère, couturière aux doigts de fée, lui donne le goût du chant et des costumes. Lui, en tire le goût de l’ailleurs, car la couture, c’est Paris. À peine débarqué, il rencontre un certain Copi. De fil en aiguille, il se retrouve habilleur à l’Opéra où il rencontre Rudolf Noureev. Ensuite, c’est Stanislas Nordey qui le fait passer des coulisses à la scène. En perruque, en robe et en chansons. Raoul s’est toujours cherché et il s’est toujours trouvé. Il a appris la langue de Molière en apprenant tout Molière. Il s’en souvient encore. Marcial Di Fonzo Bo a rencontré Raoul il y a des années et lui a souvent donné rendez-vous pour jouer et chanter sur scène. Avec Philippe Minyana, ils le mettent aujourd’hui en pleine lumière. Ils dévoilent la présence magnétique et le destin hors norme de ce merveilleux vagabond céleste. Un spectacle d’une grande sincérité et d’une infinie tendresse.

Le spectacle est délicieux, charmeur, plein d’esprit, très émouvant […] C’est simple, beau, toujours tendre.

Le Figaro

Le Théâtre Place du Théâtre 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.legrandr.com/billetterie-en-ligne/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T20:30:00+01:00 – 2024-01-10T21:30:00+01:00

2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:00:00+01:00

Théâtre Philippe Minyana

Jean-Louis Fernandez