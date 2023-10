Cheminement – Raphaële Lannadère Le Théâtre La Roche-sur-Yon, 7 novembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Cheminement – Raphaële Lannadère Mardi 7 novembre, 20h30 Le Théâtre

« La chanson française c’est L », titre Télérama en 2011. Cette année-là, son premier album, Initiale, est Disque d’Or et remporte le Prix Barbara et Félix-Leclerc. Après un deuxième album davantage tourné vers les sonorités électro, L revient en 2018 avec Chansons, un album aux textes délicats et émouvants, portés par une orchestration et des arrangements impeccables. Elle crée ensuite Un jardin de silence, spectacle hommage à Barbara, mis en scène par Thomas Jolly, puis Protest Songs, un répertoire de chansons contestataires qu’elle chante avec Camélia Jordana, Sandra Nkaké et Jeanne Added. Son 4e album, Paysages, (« Bijou de l’année chanson », Sylvain Siclier, Sélection 2021-Le Monde) sort en janvier 2021. La crise sanitaire ne nous avait pas permis de vous le présenter. Séance de rattrapage ! C’est entourée de ses fidèles musiciens Antoine Montgaudon (guitare), Frédéric Jean (batterie), Julien Lefèvre (violoncelle) et Juan de Guillebon (basse), que Raphaële Lannadère dévoilera Cheminement dans l’écrin du Théâtre à l’italienne, un répertoire neuf, chaleureux et libre, reflétant plus de 10 ans de recherche, de composition, d’écriture, de collaborations.

2023-11-07T20:30:00+01:00

