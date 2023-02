Passerelle – Sébastien Vassant Le Théâtre, 7 février 2023, La Roche-sur-Yon.

Passerelle – Sébastien Vassant Mardi 7 février, 19h00 Le Théâtre

Tarif unique : 5€

Une lecture dessinée en compagnie de la comédienne Petra Kőrösi imaginée à partir de ce que Sébastien Vassant aura exhumé des fonds patrimoniaux de la médiathèque Benjamin-Rabier.

Le Théâtre Place du Théâtre 85000 La Roche-Sur-Yon Liberté La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

Une lecture dessinée en compagnie de la comédienne Petra Kőrösi imaginée à partir de ce que Sébastien Vassant aura exhumé des fonds patrimoniaux de la médiathèque Benjamin-Rabier.

Sébastien Vassant a fait l’École supérieure des Beaux-Arts de Liège en section illustration. Il vit désormais à Nantes et est coprésident de la maison Fumetti, lieu nantais dédié à la bande dessinée.

Cette résidence toute particulière est née sur l’impulsion d’un projet initié et soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. Le pôle littérature du Grand R s’associe avec Mobilis et le fonds patrimonial de la médiathèque Benjamin-Rabier pour accueillir l’auteur-illustrateur Sébastien Vassant durant 6 mois. Dans l’optique de favoriser la découverte de la création littéraire dans toute sa diversité, et de faire des passerelles entre les fonds patrimoniaux, infiniment riches mais trop souvent mal connus, et la création contemporaine. Des temps forts seront programmés avec Le Grand R, des expositions, des rencontres et des journées professionnelles seront organisées. Sébastien Vassant s’immergera dans les fonds patrimoniaux de la médiathèque dès le mois de janvier 2023. Puis tout un programme sera déplié jusqu’au mois de juin.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-07T19:00:00+01:00

2023-02-07T20:30:00+01:00

Frederic Rauzy