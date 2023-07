Super Objets • Cie Les Maladroits Le Théâtre – Hall Laval, 20 mars 2024, Laval.

Super Objets • Cie Les Maladroits 20 mars – 18 avril 2024 Le Théâtre – Hall Accès libre

Imaginez une bande dessinée en trois dimensions, où les objets auraient pris la place des dessins. À la manière d’un fanzine ou d’une revue dessinée, plusieurs histoires s’y côtoient, où textes et phylactères – plus communément appelées bulles – dialoguent avec la matérialité d’objets hétéroclites.

Animé par l’esprit anticonformiste des situationnistes, du mouvement Dada ou du magazine Harakiri, l’exposition de la compagnie Les Maladroits se dérobe aux étiquettes, ne s’inscrit dans aucune case ! Si ce n’est celles d’une folle créativité et d’un humour absurde et joyeusement salvateur.

Le Théâtre – Hall 34 Rue de la Paix, 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire

