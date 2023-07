Tentative d’apprivoisement de la folle marche du monde • Gentiane Guillot Le Théâtre – Hall Laval, 10 janvier 2024, Laval.

Tentative d’apprivoisement de la folle marche du monde • Gentiane Guillot 10 janvier – 23 février 2024 Le Théâtre – Hall Accès libre

17 mars 2020 : la France entre en confinement.

De cette contrainte de l’enfermement et du besoin de créer, de s’exprimer malgré tout, Gentiane Guillot va tirer un étonnant journal de bord photographique, qu’elle poursuivra ponctuellement par la suite. En prises de vues directes et sans effet ni retouche, elle met en scène de tout petits personnages, composant un univers miniature à leur mesure.

Objets du quotidien et fragments de décors domestiques deviennent soudain architectures ou paysages singuliers, troublant la perspective et les échelles de grandeur. Chaque photographie, en choisissant d’interpeller le réel et notre regard sur celui-ci, explore aussi les replis intimes d’une situation inédite, aux résonances universelles.

Le Théâtre – Hall 34 Rue de la Paix, 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire

2024-01-10T13:30:00+01:00 – 2024-01-10T18:00:00+01:00

2024-02-23T13:30:00+01:00 – 2024-02-23T18:00:00+01:00

Le Théâtre Laval

Gentiane Guillot