Théâtre de papier • Cie Tenir debout Le Théâtre – Hall Laval

Théâtre de papier • Cie Tenir debout 31 octobre – 29 novembre Le Théâtre – Hall Accès libre Cécile Briand, marionnettiste, a hérité d'une longue histoire familiale : ses ancêtres furent tour à tour costumiers, décorateurs de théâtre, accessoiristes ou marionnettistes. Dans cette exposition, l'artiste partage ce riche héritage fait de petits théâtres de papier découpés dans des revues anciennes.

Lorsqu’il naît au XIXe siècle, le théâtre de papier est à l’origine un jeu de société : il permettait de rejouer entre amis des morceaux choisis d’une pièce de théâtre, dont on pouvait acquérir les modèles à découper. Très ludique, la pratique est peu à peu devenue une technique marionnettique à part entière. Cette magnifique exposition permet à la fois de faire découvrir l’histoire d’un art méconnu, mais aussi d’apporter des regards contemporains sur ce jeu ancien. Le Théâtre – Hall 34 Rue de la Paix, 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/expositions/theatre-de-papier/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T13:30:00+01:00 – 2023-10-31T18:00:00+01:00

2023-11-29T13:30:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00

