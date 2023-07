De trop me battre, je fais peur • Collectif Plateforme Le Théâtre – Hall Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne De trop me battre, je fais peur • Collectif Plateforme Le Théâtre – Hall Laval, 5 septembre 2023, Laval. De trop me battre, je fais peur • Collectif Plateforme Mardi 5 septembre, 13h30 Le Théâtre – Hall Accès libre Tout au long de la création du spectacle ont été récoltés des témoignages audio de parents seuls : comment s’organise au quotidien la vie de ces personnes qui élèvent leur(s) enfant(s) sans l’appui d’un.e conjoint.e. ? Que ressentent-ils, qu’ont-ils à exprimer sur cette situation où se mêlent forces et fragilités ?

À travers une collection de poussettes colorées munies de petites enceintes, suivez le fil de ces témoignages enregistrés qui en disent long sur des enjeux souvent méconnus et peu questionnés. Une installation singulière et des captivantes tranches de vie à découvrir dans le hall du Théâtre en amont du spectacle Seul.e.s. Le Théâtre – Hall 34 Rue de la Paix, 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Gauche Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/expositions/les-poussettes-sonores/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

