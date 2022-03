Le théâtre fête la francophonie Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, 14 mars 2022, Cluj-Napoca.

Le théâtre fête la francophonie

du lundi 14 mars au jeudi 17 mars à Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cette semaine le théâtre a fêté la francophonie. Une centaine de participants, étudiants et enseignants – chercheurs, se sont rassemblés pour explorer une méthode originale d’apprentissage du français : la découverte du corps, la dynamique du groupe, la création et l’incarnation des personnages et le travail des sentiments. Les ateliers ont été animés par Fabrice Dubusset et Arnaldo Ragni, pour Procédé Zèbre (Vichy), sous la coordination de Cristina Bianca Pocol, la responsable de la francophonie dans L’Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire de Cluj. Ces rencontres marquent le démarrage de trois années de projet de mobilité des jeunes, de travail sur la mémoire d’un territoire, de performances artistiques et de travail de recherche (Erasmus+ WIM Laboratories Iuvenis II).

Ateliers d’apprentissage du français par le théâtre

Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca 400372 Cluj-Napoca Mănăștur



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T12:00:00 2022-03-14T14:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T16:00:00;2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T11:00:00