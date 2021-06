Marseille ABBAYE DE SAINT VICTOR Bouches-du-Rhône, Marseille Le théâtre et la foi » Macha Makeieff ABBAYE DE SAINT VICTOR Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

le dimanche 20 juin à 18:00

Macha Makeïeff · Directrice de La Criée, Théatre National de Marseille Le théâtre est le lieu de toutes les représentations et de tous les possibles, encore faut-il y croire… Macha Makeïeff, Directrice de La Criée, Théâtre National de Marseille, mais aussi auteure, metteuse en scène de théâtre, plasticienne, créatrice de décors et de costumes, est invitée à partager ses expériences à l’occasion d’une conférence dans ce lieu qui lui tient à cœur, l’abbaye de Saint-Victor. Entre l’onirisme et la réalité, le visible et l’invisible, Macha Makeïeff nous portera au gré de croyances, de convictions, d’inventions sensibles qui traversent une vie de théâtre. Entrée libre.

2021-06-20T18:00:00 2021-06-20T19:30:00

