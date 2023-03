Le théâtre en herbe Salle Camiade, 25 mars 2023, Saint-Martin-de-Seignanx .

Le théâtre en herbe

Avenue de Barrère Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx Landes

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle Camiade Avenue de Barrère

Saint-Martin-de-Seignanx

Landes

10 EUR Le théâtre en herbe de Saint Martin accueille la Compagnie du perchoir à poissons pour leur pièce « Comme un poisson rouge ».Créée par des dissidents de la compagnie du bocal à oiseaux, la compagnie du perchoir à poissons, inscrit son travail théâtral dans la citoyenneté et le respect de la cause animale. Comme l’ont démontré quelques uns de ses spectacles inspirés, « la mémoire de moineau » ou « le cochon qui sommeille » dernière production en date et abordant le thème des affres de la création, « comme un poisson rouge » est l’aboutissement d’une tétralogie océane, après une comédie sociétale, « le débit de poisson », une fresque historique, « les poissons de la gloire » et un drame médiéval, « souviens-toi du vase poissons ! ».

10€ /Gratuit pour les moins de 18 ans.

Infos et résa au 06 63 97 59 73.

+33 6 63 97 59 73

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx

