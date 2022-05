Le théâtre d’un jour Vieux-Charmont, 4 juin 2022, Vieux-Charmont.

Le théâtre d’un jour Vieux-Charmont

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04 20:30:00

Vieux-Charmont Doubs Vieux-Charmont

L’activité théâtrale favorise chez les participants le développement de qualités d’expression et valorise la spontanéité et le dynamisme de chaque individu. nL’activité théâtrale est l’occasion tout en étant un Autre, de mettre en jeu ses sensibilités, ses émotions et ses idées. nC’est aussi une démarche de groupe, humaine et libératrice qui permet à chacun de découvrir sa voix et son corps, et sa capacité à se concentrer. Le théâtre d’un jour, c’est une journée d’initiation avec la compagnie Gakokoé pour apprendre une pièce et la jouer le soir devant un public. Venez à la rencontre d’informations le 30 mai 2022 à 19h à la salle Rencontre Jean Jaurès. nInscription en mairie jusqu’au 31 mai 2022

communication@vieux-charmont.fr +33 3 81 90 76 80 https://www.vieux-charmont.fr/

