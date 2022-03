Le Théâtre du Point Rouge Joue ce Vend 11, Sam 12 et Dim 13 Mars 11 rue du stade 44450 divatte sur loire Loire atlantique Divatte-sur-Loire Catégories d’évènement: Divatte-sur-Loire

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars

du vendredi 11 mars au dimanche 13 mars à 11 rue du stade 44450 divatte sur loire Loire atlantique

Un meurtre, une pension de famille, un paysage paralysé par la neige et huit protagonistes… Que font-ils ici ? Que sont-ils venus chercher? Entre mensonges et dissimulations, cette comédie policière menée par des personnages hauts en couleur, le tout dans un décor revisité version années 70, vous tiendra en haleine jusqu’au bout. Qui la souricière va-t-elle attraper ?

9€ Adulte et 3€ pour les moins de 16 ans

La “Souricière” d’Agatha Christie, Comédie policière mise en scène par Marie Génoist (professionnelle) avec 8 comédiens sur scène. 11 rue du stade 44450 divatte sur loire Loire atlantique 11 rue du stade 44450 divatte sur loire Loire atlantique Divatte-sur-Loire La Chapelle-Basse-Mer Loire-Atlantique

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T17:00:00

