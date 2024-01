Le théâtre du Lys : La nuit des Rois Salle des Fêtes Marcheprime, samedi 17 février 2024.

Le théâtre du Lys : La nuit des Rois Salle des Fêtes Marcheprime Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Représentation de la pièce « La Nuit des Rois », de William Shakespeare, le samedi 17 février à 20h30 la salle des fêtes de Marcheprime.

La Nuit des rois (the Twelfth Night pour le titre anglais), de William Shakespeare, c’est la douzième nuit après Noël, une Épiphanie de la vie qui va passer d’un bouleversement généralisé au retour de l’ordre moral.

Shakespeare signe ici une de ses dernières pièces, celle de la sérénité.

Shakespeare est non seulement intemporel mais il appartient à l’humanité entière. Et si pour lui, « le monde est un théâtre, la scène de son théâtre, c’est le monde ».

Le Théâtre du Lys, créé en 2002, est une troupe de comédiens amateurs. Amateurs de théâtre, de beaux textes et de grands auteurs. Le Théâtre du Lys a pour vocation de transmettre et de communiquer cet amour du théâtre, dans le rire et la fantaisie, partout où il sera accueilli.

Entrée libre au chapeau.

Salle des Fêtes Rue de l’Olivine

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



