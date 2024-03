Le Théâtre Dijon Bourgogne présente « Educations sentimentales » Barbirey-sur-Ouche, mercredi 10 avril 2024.

Le Théâtre Dijon Bourgogne présente « Educations sentimentales » Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

Dans le cadre du programme Passe Muraille le Théâtre Dijon-Bourgogne produit un spectacle en direction des adolescents (15-18 ans). Les parents et ou les grands parents sont aussi invités à venir voir cette pièce de théâtre.

Portés par deux très jeunes acteurs, Educations sentimentales propose une plongée intime, à la façon d’une confidence entre amis. En se demandant Comment être un mec bien aujourd’hui ? chacun de ces 2 comédiens aborde de très nombreux thèmes qui questionnent nos vérités, sondent nos opinions, voire remettent en cause certaines de nos certitudes. Au fil de leurs réflexions et de

leurs propres interrogations, servies par des dialogues très proches du langage actuel et avec une mise en scène animée, ces deux jeunes interprètes font bouger, peu à peu, les lignes d’une éducation reçue pour correspondre à une certaine fabrique du masculin .

L’ADDAMIR les foyers ruraux de Côte d’Or, un des partenaires du TDB au travers de ce

dispositif Passe-Muraille accueillera cette création théâtrale à la salle des fêtes de Barbirey sur Ouche le mercredi 10 avril 2024 à 15h00.

A la suite de la pièce et autour d’un moment de convivialité offert par l’association la Farand’Ouche, les deux jeunes acteurs et la metteuse en scène participeront à un débat avec les adolescentes (s) et les adultes présents. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10 16:30:00

Place de la Mairie

Barbirey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté farandouche@gmail.com

