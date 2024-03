Le théâtre des réalités Galerie la pierre large Strasbourg, jeudi 14 mars 2024.

Le théâtre des réalités Pour cette nouvelle exposition, le LAB lève le rideau sur « Le théâtre des réalités » d’Estelle Hoffert. Un titre en forme de clin d’œil à la photographie plasticienne des années 80. 14 mars – 20 avril Galerie la pierre large Entrée libre

Début : 2024-03-14T18:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:00:00+01:00

Fin : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Dans ce mouvement, à l’opposé de l’instant décisif, une image produite n’est pas le résultat d’un heureux hasard mais bien d’une intention artistique. Le travail de mise en scène devient alors essentiel.

Estelle Hoffert est photographe et, comme avant elle, Sandy Skoglund, Joel Peter Witkin ou encore Patrick Tosani, elle construit ses images autour de scénographies dont elle produit les décors avec un soin tout particulier jusque dans les moindres détails. L’image ouvre un espace scénique sur lequel Estelle Hoffert fait évoluer des personnages qu’elle incarne parfois dans des décors où le décalage est de mise. L’artiste manie l’humour grinçant.

Une démarche qui, à la manière d’un Boltanski, est également une quête mémorielle. Dans la série « 4m² » au cœur de l’exposition, Estelle Hoffert part en quête de la « petite mémoire » de Maurice Noth à partir de ses visages de papier amassés dans des contenants divers, de ses rêves disparus avec la fin de son existence. Une quête comme une course contre l’oubli dans une collection de souvenirs en forme de passé recomposté et précieusement mise en boîte.

Chez Estelle Hoffert, chaque photographie ouvre un espace particulier qui nous fait basculer, comme chez Lewis Carroll, « De l’autre côté du miroir » dans une réalité métaphorique pour mieux souligner l’éphémère et la fragilité de la vie. Un univers, facétieux et coloré, dans lequel, un à un, les personnages semble nous dire : « je suis singe comme une image ».

✨ Vernissage le jeudi 14 mars à 18h en présence de l’artiste

L’exposition « Le théâtre des réalités » d’Estelle Hoffert est présentée du 14 mars au 20 avril 2024 à la galerie La pierre large (mercredi au samedi 16h / 19h)

commissariat Benjamin Kiffel & Bénédicte Bach pour le Lab

mécène : Passe Muraille

plus d’infos : www.galerielapierrelarge.fr

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est https://www.galerielapierrelarge.fr/

Estelle Hoffert