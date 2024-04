Le théâtre des personnages balzaciens Maison de Balzac Paris, samedi 18 mai 2024.

Le théâtre des personnages balzaciens La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 18h30 Maison de Balzac Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Depuis le début de l’année, une classe de seconde du Lycée Balzac vient régulièrement à la Maison de Balzac, pour se préparer à accueillir le public lors de la Nuit européenne des musées.

Accompagnée par leur professeur de français, Laure Neel-Hubert et dirigée par l’écrivaine et metteuse en scène Julie Abécassis, il se prépare à se glisser dans la peau de différents personnages balzaciens.

Le 18 mai, les apprentis comédiens présenteront dans différentes salles du musée des lectures théâtralisées et joueront des scènes issues de La Comédie humaine de Balzac.

Enthousiaste à l’évocation du projet, ils ont spontanément adhéré.

Nous sommes impatients !

Maison de Balzac 47 rue Raynouard 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 55 74 41 80 http://www.balzac.paris.fr http://www.facebook.com/MaisondeBalzac Manuscrits, éditions originales et successives des œuvres de Balzac, fonds Théophile Gautier, journaux, livres illustrés du XIXe siècle, estampes d’artistes de renom, bois gravés, portraits sculptés de l’écrivain composent les collections de la Maison de Balzac et de la bibliothèque qui lui est rattachée.

Maison de Balzac