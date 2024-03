Le théâtre des personnages balzaciens Maison de Balzac Paris, samedi 18 mai 2024.

Le théâtre des personnages balzaciens La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Maison de Balzac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Depuis le début de l’année, une classe de seconde du Lycée Balzac vient régulièrement à la Maison de Balzac, pour se préparer à accueillir le public lors de la Nuit des Musées.

Accompagnée par leur professeur de français, Laure Neel-Hubert et dirigée par l’écrivaine et metteuse en scène Julie Abécassis, il se prépare à se glisser dans la peau de différents personnages balzaciens.

Le 18 mai, les apprentis comédiens présenteront dans différentes salles du musée des lectures théâtralisées et joueront des scènes issues de La Comédie humaine de Balzac.

Enthousiaste à l’évocation du projet, ils ont spontanément adhéré.

Nous sommmes impatients !

Maison de Balzac 47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France Paris 75016 Paris Île-de-France 0155744180 https://www.maisondebalzac.paris.fr L’étage habité par le romancier est consacré au musée permanent : portraits, caricatures, documentation iconographique évoquant l’écrivain, sa vie, son œuvre et son époque. Outre le cabinet de travail de Balzac, le musée présente des objets personnels de l’écrivain, comme la cafetière ou la canne aux turquoises, ses portraits par Dantan, David d’Angers ou Rodin, ainsi que des tableaux, gravures et documents relatifs à ses proches et ses contemporains. Manuscrits, éditions originales et illustrations.

Une salle-dossier consacrée à « La Cousine Bette » présente un ensemble d’illustrations de Pierre de Belay.

Maison de Balzac