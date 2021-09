Paris Théâtre des Champs-Elysées Paris Le théâtre des Champs-Elysées ouvre ses portes Théâtre des Champs-Elysées Paris Catégorie d’évènement: Paris

Théâtre des Champs-Elysées, le samedi 18 septembre à 11:00

Une Journée du Patrimoine au TCE Samedi 18 septembre de 11h à 17h 11h Accueil en voix Parvis du TCE – De 11h15 à 15h Visites flash/ intermèdes musicaux à la corbeille et dans la salle 12h15 Accueil visite croisée n°1 d’une heure avec la Cité de l’Architecture Visites Flash Tout public du TCE avec intermèdes musicaux à la corbeille et dans la salle De 15h15 à 16h30 Accueil visite croisée n° 2 d’une heure avec la Cité de l’Architecture Visites Flash Tout public du TCE avec intermèdes musicaux à la corbeille uniquement 16h30 Final musical dans le hall ou sur le parvis 17h Fin

entrée libre sur inscription pour les visites croisées, départ toutes les 30 minutes pour les visites flash

Visites croisées avec la cité de l'Architecture, impromptus musicaux avec l'ensemble I Giocosi,visite flash

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00

