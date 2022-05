Le Théâtre de Verdure fait son festival Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Théâtre de Verdure fait son festival Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare, 17 juin 2022, Paris. Du samedi 20 août 2022 au samedi 10 septembre 2022

Du jeudi 28 juillet 2022 au jeudi 11 août 2022

Du vendredi 17 juin 2022 au mercredi 06 juillet 2022

. payant Spectacle Jeune Public (parents et enfants): 8 € Plein Tarif: 15 € Tarif réduit (Moins de 26 ans, étudiant,chômeur, RSA): 10 €

Pendant tout l’été, venez (re)découvrir un lieu unique à Paris et en Île de France : le Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare. Au cœur du Bois de Boulogne, dans un écrin végétal qui allie art et nature, venez à la rencontre d’un festival en plein air ouvert à toutes et à tous, mêlant théâtre, musique, lectures, soirées, transmissions, rencontres… Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Pré catelan, bois de Boulogne 75016 Paris Contact : 06 63 03 72 37 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/

