Oncléléphant Le Théâtre de Verdure fait son Festival Paris, 17 juin 2023, Paris.

Oncléléphant 17 juin – 23 juillet Le Théâtre de Verdure fait son Festival Tarif unique 8 euros

D’après Oncle Eléphant et Sept histoires de Souris d’Arnold Lobel

Création destinée au plein air ou autres lieux hors salle

Tout public à partir de 3 ans.

Mise en scène Sarah Oppenheim

Avec Mathieu Genet et Clara Pirali

Travail plastique et costumes Cecilia Galli

Enfant éléphant a la trompe qui coule et mal à la gorge, papa et maman ont disparu.

Heureusement, Oncle Éléphant vient le chercher. C’est Oncle Éléphant qui a autant de rides qu’il y a de grains de sables sur la plage, qui aime compter les poteaux électriques, les champs et les noisettes, qui raconte des histoires réconfortantes et qui est le roi d’un royaume de fleurs.

Pendant les quelques jours d’absence de ses parents, l’enfant à ses côtés chemine, découvre le monde, et grandit.

Un voyage initiatique à hauteur d’enfants, empli de fantaisie et de sérieux, une histoire de transmission tendre et sincère qui fait grandir l’enfant comme l’adulte.

Le Théâtre de Verdure fait son Festival Jardin Shakespeare Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:00:00+02:00 – 2023-06-17T12:00:00+02:00

2023-07-23T11:00:00+02:00 – 2023-07-23T12:00:00+02:00

jeune public – Arnold Lobel – plein air – festival – Bois de Boulogne

Pauline Beltran