Le Théâtre de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à Virgile. Musée des Beaux-Arts de Tours, 22 janvier 2022, Tours.

Le Théâtre de Troie. Antoine Coypel, d’Homère à Virgile.

du samedi 22 janvier au dimanche 8 mai à Musée des Beaux-Arts de Tours

L’année 2022 marque le tricentenaire de la disparition du peintre d’histoire Antoine Coypel (1661 – 1722), célèbre en son temps pour ses nombreux tableaux et décors monumentaux, destinés au roi Louis XIV et au régent Philippe d’Orléans. L’exposition présentée au musée des Beaux-Arts de Tours, en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, s’attache à remettre à l’honneur cet artiste, aujourd’hui tombé dans un relatif oubli. Aucune exposition monographique concernant Coypel n’a vu le jour jusqu’à présent, mais la connaissance de l’artiste a été récemment enrichie grâce à l’apparition sur le marché de l’art d’oeuvres inédites, à la redécouverte de tableaux que l’on croyait perdus et à la restauration de décors monumentaux, tel le plafond de l’hôtel d’Argenson, sur le point d’être révélé au public aux Archives Nationales. Sans prétendre à l’exhaustivité, l’exposition est une invitation à redécouvrir la personnalité attachante et la carrière prolifique d’Antoine Coypel, ainsi que les grands textes de l’Antiquité, d’Homère et de Virgile, ayant nourri son inspiration. Autour de _La Colère d’Achille_ et des _Adieux d’Hector et Andromaque_ de Tours, une cinquantaine d’oeuvres des XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles (tableaux, estampes, dessins, sculptures, objets d’art et planches gravées) sont réunies, grâce au prêt exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, du château de Versailles, des musées du Louvre, de Rennes, d’Angers, d’Arles, du Mobilier national et de l’École des Beaux-Arts de Paris. Point d’orgue de l’exposition, la galerie d’Énée du Palais-Royal, chef-d’oeuvre d’Antoine Coypel aujourd’hui disparu, renaît au travers d’estampes spectaculaires de la Bibliothèque nationale de France.Les recherches approfondies menées pour reconstituer ce grand décor ont également permis de concevoir une maquette numérique de la galerie, en partenariat avec le musée Fabre de Montpellier, qui offre pour la première fois une proposition de reconstitution virtuelle en 3D très aboutie. Une riche programmation culturelle (cycle de conférences, visites, spectacles de danse, musique, théâtre, cycle de péplums à la cinémathèque de Tours, cours d’histoire de l’art tout public, etc.) accompagnera toute la durée de cette exposition ! Commissariat de l’exposition : Jessica Degain, conservatrice du patrimoine chargée des collections XVIIᵉ-XIXᵉ siècles du musée des Beaux-Arts de Tours Guillaume Kazerouni, conservateur, chargé des collections anciennes du musée des Beaux-Arts de Rennes Commissairiat associé : Corinne Le Bitouzé, conservatrice générale, adjointe à la directrice du département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France

8 € / 4 € / Gratuité

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours Indre-et-Loire



