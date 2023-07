Rungis Piano-Piano Festival – 2023 Le Théâtre de Rungis Rungis Catégories d’Évènement: Rungis

Rungis Piano-Piano Festival – 2023 Le Théâtre de Rungis Rungis, 26 septembre 2023, Rungis.

Tarifs : Plein – 25 €

Réduit – 18 €

Gratuit pour certains événements Découvrez la 4e édition d’un festival unique en France ! 5 jours de fête autour des duos de piano, du 26 au 30 septembre 2023 : baroque, classique, romantique, contemporain, jazz, musique de film, impro!

Venez entendre Anderson & Roe Piano Duo, Olivier Baumont & Aurélien Delage, Paul Lay & Bojan Z, Piano Duo Ludmila Berlinskaia & Arthur Ancelle ainsi que les jeunes talents de l’Académie Piano-Piano 22/23 !

En s’inscrivant dans l’action culturelle exceptionnelle de la ville de Rungis, en se fondant dans son paysage – événements au Théâtre, dans la Grange Sainte-Geneviève, à la Médiathèque, dans les espaces publics extérieurs de la ville… – le Rungis Piano-Piano Festival fait écho à la convivialité des habitants de ce petit village gaulois et compte faire rayonner pendant 5 jours, dans une ambiance aussi musicale qu’amicale, un genre en pleine expansion ! Le Théâtre de Rungis 1 place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://rungispianopiano-festival.com/edition-2023/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T22:15:00+02:00

