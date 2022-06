Le théâtre de l’Union Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, 18 juin 2022, Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle.

Le théâtre de l’Union Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 19430 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle

Durée 1 H. A partir de 8 ans.

Le prestigieux Théâtre de l’Union – Centre Dramatique National du Limousin – de Limoges, s’exporte « en campagne » en présentant une nouvelle pièce de théâtre, sur la petite commune de St Bonnet les Tours (45 habitants).

La compagnie du Dagor va présenter un nouveau spectacle dans la grange de Tressanges »la tête ailleurs ».

« Voilà l’histoire d’une femme de soixante-dix ans qui se remémore un moment-clé de son enfance.

Ce moment-clef où, petite fille de neuf ans, on l’obligeait à ne pas avoir la tête ailleurs. C’est l’histoire du lien entre cette petite fille et sa mère célibataire. Cette mère qui, elle aussi l’avait, la tête ailleurs, mais plutôt du côté du syndicalisme et des manifs. C’est l’histoire d’une mère et de sa fille, et de ce que leur imagination commune peut empuissanter de leur réalité parfois fragile.

Une histoire où les rêves permettent de vivre et d’affronter la réalité. Une histoire où la capacité à imaginer peut soutenir, faire rugir, vitaliser.

Une histoire sur les possibles qu’apportent le jeu et l’imagination dans une époque troublée qui, elle, ne parvient plus à (se) rêver. »

