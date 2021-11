Bellême Bellême Bellême, Orne Le théâtre de l’étoile Pliante – Bellême Noel Bellême Bellême Catégories d’évènement: Bellême

Orne

Le théâtre de l’étoile Pliante – Bellême Noel Bellême, 4 décembre 2021, Bellême. Le théâtre de l’étoile Pliante – Bellême Noel Place de la République Mairie de Belleme Bellême

2021-12-04 14:30:00 – 2021-12-04 Place de la République Mairie de Belleme

Bellême Orne Le théâtre de l’Étoile Pliante vous propose un spectacle « Palmyre voudrait dormir » En intérieur : masque + pass sanitaire Le théâtre de l’Étoile Pliante vous propose un spectacle « Palmyre voudrait dormir » En intérieur : masque + pass sanitaire Le théâtre de l’Étoile Pliante vous propose un spectacle « Palmyre voudrait dormir » En intérieur : masque + pass sanitaire Place de la République Mairie de Belleme Bellême

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bellême, Orne Autres Lieu Bellême Adresse Place de la République Mairie de Belleme Ville Bellême lieuville Place de la République Mairie de Belleme Bellême