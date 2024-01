Le Théâtre de l’Estrade présente Bambi, adaptée de Marie-Pierre Pruvot La Parole Errante Montreuil, lundi 26 février 2024.

Le Théâtre de l’Estrade présente Bambi, adaptée de Marie-Pierre Pruvot Création théâtrale adaptée du roman autobiographique « Marie parce que c’est joli » Lundi 26 février, 19h00 La Parole Errante Prix libre (paf recommandé 10euros)

BAMBI

Création théâtrale adaptée du roman autobiographique « Marie parce que c’est joli » de Marie-Pierre Pruvot

Quand le spectacle vivant questionne le genre

Chèr·es adhérent·es, Le Théâtre de l’Estrade a le plaisir de vous inviter à la soirée privée de la création BAMBI et son bord de scène en présence de Marie-Pierre Pruvot.

Lundi 26 février 2024 à 19h La Parole errante Demain

9 Rue François Debergue, 93100 Montreuil

C’est l’histoire de Marie-Pierre née Jean-Pierre le 11 novembre 1935…

Marie nous conte sa vie, de son enfance en Algérie à ses nuits parisiennes sous le nom de Bambi, de son bac à 33 ans jusqu’aux palmes académiques. Elle nous raconte son parcours, ses ami·es, ses amours et la reconnaissance émue de ses ancien·nes élèves.

« Comment t’appelles-tu ? Marie, parce que c’est joli ! »

La rencontre avec Marie-Pierre Pruvot

L’histoire de Marie-Pierre Pruvot nous a particulièrement interpelés et nous avons, depuis plus de 3 ans, tissé des liens multiples avec elle. Femme d’une étonnante modernité, d’une trajectoire implacable, c’est à travers son histoire personnelle et intime, que nous questionnons le genre, nos rapports à nous-même, à notre identité mais aussi aux autres. Âgée de 87 ans aujourd’hui, elle a publié 5 romans et travaille actuellement sur une nouvelle œuvre.

« J’ai vu « Bambi » et je m’y suis reconnue, dans l’intime de mes souffrances, de mes aspirations, de mon combat, puis dans les succès et les temps des revues, des plumes, des paillettes, sans omettre les sentiments amoureux. Voilà ce que Benoît Weiler a su exposer. Une musique originale, des images de vidéo et une remarquable interprétation des comédiens du Théâtre de l’Estrade dans des rôles très éloignée de leur réalité quotidienne. Une mention particulière à la comédienne de la troupe dans le rôle de « Bambi ». Elle tient la scène du début à la fin et fait entendre des accents qui résonnent en moi en écho. C’est une réussite. » Marie-Pierre Pruvot

Le genre Thématique de société

Dans cette nouvelle création, le Théâtre de l’Estrade aborde la notion de Genre. La compagnie qui intervient en milieu scolaire a été sollicitée par les équipes enseignantes et travaille sur le sujet depuis plusieurs années. Les discriminations, les représentations, les « a priori », les amalgames, les stigmatisations, les dogmes sont autant de paramètres qui oblitèrent souvent la réflexion, entravant notre capacité à admettre les différences, à les accepter, sans forcément les partager.

Qu’est-ce que le genre, pourquoi est-il sujet de polémique ? Être homme ou femme renvoie-t-il à une même réalité selon les époques ou les régions du monde ? Le sexe biologique suffit-il à faire un homme ou une femme ? Le genre est devenu au fil du temps un sujet de société essentiel, donc pour nous, un sujet essentiel à questionner avec le public et le milieu scolaire en particulier.

Avec le soutien de la DILCRAH, Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT, et des lieux de résidences 2r2c, La Parole errante et La Maison d’Icelle.

Spectacle disponible pour représentations grand public et scolaires dès janvier 2024.

