LE THEATRE DE LA ROSE : LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES Lanton, 16 avril 2022, Lanton.

LE THEATRE DE LA ROSE : LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES CENTRE D’ANIMATION Avenue de la Libération Lanton

2022-04-16 – 2022-04-16 CENTRE D’ANIMATION Avenue de la Libération

Lanton Gironde Lanton

Le théâtre de le Rose vous présente sa comédie écrite et mise en scène par Sissi:

Pomme et Gabin vivent une petite vie tranquille chacun de leur coté lorsque leurs enfants décident de s’en mêler.

Avec Marie-Jo, Christine, Martine, Patricia, Bruno, Jacques, Philippe

Il est vivement conseillé de réserver au 06.15.20.18.07. (par sms ou vocal)

en indiquant le jour, le nom de la réservation et le nombre de personnes

Entrée gratuite, sortie au chapeau.

+33 6 15 20 18 07

@ ville de Lanton

CENTRE D’ANIMATION Avenue de la Libération Lanton

