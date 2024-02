Le théâtre de la rose ckmv (Colombine,Kitty,Viviane et Marlène) Centre d’animation Lanton, samedi 9 mars 2024.

Le théâtre de la rose ckmv (Colombine,Kitty,Viviane et Marlène) Centre d’animation Lanton Gironde

L’Association Sissi-Show de Lanton, section « Le Théâtre de la Rose » , a le plaisir de vous présenter sa nouvelle pièce de théâtre intitulée C K V M (Colombine,Kitty,Viviane et Marlène) qui aura lieu au Centre d’Animation de Lanton les :

– Samedi 9 mars à 21H00

– Dimanche 10 mars à 15H00

Il est conseillé de réserver vos places au 06.15.20.18.07 (par sms ou vocal) en indiquant le jour, le nom de la réservation et le nombre de personnes.

Entre gratuite, au chapeau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

Centre d’animation 4 Route de Blagon

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le théâtre de la rose ckmv (Colombine,Kitty,Viviane et Marlène) Lanton a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Coeur Bassin