Festival International du Film Indépendant SMR13 Le théâtre de La Manare Saint-Mitre-les-Remparts, 16 novembre 2023, Saint-Mitre-les-Remparts.

Saint-Mitre-les-Remparts,Bouches-du-Rhône

Huitième édition du Festival International du Film Indépendant, à découvrir du 16 au 19 novembre 2023 à la salle de la Manare à Saint-Mitre-Les-Remparts..

2023-11-16 fin : 2023-11-19 . EUR.

Le théâtre de La Manare Place. de la Manare

Saint-Mitre-les-Remparts 13920 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Eighth edition of the International Independent Film Festival, to be held November 16-19, 2023 at the Salle de la Manare in Saint-Mitre-Les-Remparts.

La octava edición del Festival Internacional de Cine Independiente se celebrará del 16 al 19 de noviembre de 2023 en la Salle de la Manare de Saint-Mitre-Les-Remparts.

Achte Ausgabe des Festival International du Film Indépendant, zu sehen vom 16. bis 19. November 2023 in der Salle de la Manare in Saint-Mitre-Les-Remparts.

