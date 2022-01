LE THEATRE DE CARTON Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

LE THEATRE DE CARTON Agde, 5 février 2022, Agde. LE THEATRE DE CARTON Agde

2022-02-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 19:00:00 19:00:00

Agde Hérault Atelier de fabrication de masques et de marionnettes. Passez un moment de détente créative et repartez avec vos oeuvres et objets. Dés 4 ans Agde. Atelier créatif de fabrication de masques et marionnettes . Payant et sur réservation. +33 7 69 72 59 16 Atelier de fabrication de masques et de marionnettes. Passez un moment de détente créative et repartez avec vos oeuvres et objets. Dés 4 ans Agde

dernière mise à jour : 2022-01-17

