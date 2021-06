Béthune Théâtre municipal Béthune, Pas-de-Calais LE THÉÂTRE DE BÉTHUNE – VISITE FAMILIALE Théâtre municipal Béthune Catégories d’évènement: Béthune

Venez visiter en famille lors d’une visite ludique le Théâtre Municipal de Béthune, magnifique écrin de presque 110 ans qui a vu passer les plus grands noms de la scène française et internationale. En famille, à partir de 6 ans.

Théâtre municipal Boulevard Victor Hugo – 62400 Béthune Béthune Pas-de-Calais

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

