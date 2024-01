WENDY ET PETER PAN LE THEATRE D’AUXERRE Auxerre, 8 mars 2024, Auxerre.

Héraut d’un théâtre populaire, généreux et familial, Jean-Christophe Hembert – transfuge et artisan de premier plan de la série Kaamelott – revisite Peter Pan comme on ne l’a jamais vu. Wendy en est l’héroïne?! Peter Pan. Prononcez son nom, et les visions fusent. Walt Disney est passé par là, éclipsant presque J. M. Barrie, auteur authentique de cette épique féérie. C’est à cette source, plus cruelle et tragique, mais tout aussi ludique et autrement foisonnante que Jean-Christophe Hembert a puisé l’énergie de cette aventure de troupe.

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-08 à 19:30

LE THEATRE D’AUXERRE 54 RUE JOUBERT 89000 Auxerre 89