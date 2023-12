MIDI NOUS LE DIRA LE THEATRE D’AUXERRE Auxerre, 25 janvier 2024, Auxerre.

Nadja a 18 ans et elle attend un appel pour savoir si elle est sélectionnée pour l’équipe de France Espoir de foot, avec à la clé, la coupe du monde U20. Ardent, lyrique, électrique comme un avant-match et soutenu par une partition jouée live au plateau, Midi nous le dira capte l’énergie d’une génération montante en quête d’égalité, sur les terrains comme dans la vie. Texte primé par ARTCENA et Beaumarchais-SACD, édité chez Espaces 34.

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

LE THEATRE D’AUXERRE 54 RUE JOUBERT 89000 Auxerre 89