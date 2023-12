JULIA LE THEATRE D’AUXERRE Auxerre Catégorie d’Évènement: Auxerre JULIA LE THEATRE D’AUXERRE Auxerre, 18 janvier 2024, Auxerre. Le talentueux collectif NightShot remixe 1984 dans un set « électro-dramatique » immersif. Dans cette adaptation du roman d’Orwell, c’est Julia, musicienne en résistance qui est l’héroïne. Elle incarnée ici par Romane Santarelli, figure montante de la scène électro.

Tarif : 12.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:30 Réservez votre billet ici LE THEATRE D’AUXERRE 54 RUE JOUBERT 89000 Auxerre 89 Détails Catégorie d’Évènement: Auxerre Autres Code postal 89000 Lieu LE THEATRE D'AUXERRE Adresse 54 RUE JOUBERT Ville Auxerre Departement 89 Lieu Ville LE THEATRE D'AUXERRE Auxerre Latitude 47.795163 Longitude 3.573485 latitude longitude 47.795163;3.573485

LE THEATRE D'AUXERRE Auxerre 89 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/