REMINISCENCES Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, 25 avril 2024, Couffoulens.

REMINISCENCES 25 et 26 avril 2024 Le Théâtre dans les Vignes

Aujourd’hui, l’envie est revenue de retraverser, revisiter la mémoire de ce texte fulgurant (…) un voyage dans le temps et les mots d’Artaud – le mômo, le voyant, l’extra lucide, le fou, le génie de l’extrême secousse. Pour voir ce qu’il reste de tout cela et dans une forme plus simple. Il s’agira, non pas du spectacle original, mais bien d’un nouveau voyage, (…) sans la scénographie d’alors, dans un espace vide, une tentative de «réminiscence», un temps théâtral révolu qui resurgirait dans le présent… avec le temps qui a passé… mais aussi avec la force restée intacte du propos, du langage d’Artaud, et la puissance de ses révoltes, qui ne cesseront jamais de continuer à nous parler, à nous secouer… pour ressentir à quel point encore, son écriture et ses regards sur le monde et les choses sont si frappants, si puissants, si uniques, encore et toujours…

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, Couffoulens Couffoulens 11250 Aude Occitanie http://www.letheatredanslesvignes.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0468723055 »}, {« type »: « email », « value »: « theatredanslesvignes@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letheatredanslesvignes.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://letheatredanslesvignes.festik.net/reminiscences/1 »}] https://letheatredanslesvignes.festik.net/reminiscences/1 Le Théâtre dans les Vignes, siège de créations artistiques, vous est proposé à la location pour vos évènements. Situé au milieu des vignes, à 15mn de Carcassonneou Limoux, c’est à dire à 1h de Toulouse ou Narbonne, vous y profiterez à la fois du calme et de la proximité d’une ville.



Le lieu est une vrai salle de spectacles équipée, disponible à la location pour des séjours de création artistique et accueillir spectacles en tous genres. Bien entendu, il accueillera avec confort vos réunions, séminaires, conférences, colloques, débats, évènements d’entreprise… et offrira un espace idéal pour vos formations, stages, ateliers.



Le lieu est adaptable de multiples façons, pour vos besoins techniques, aménagements divers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T19:00:00+02:00 – 2024-04-25T20:15:00+02:00

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:45:00+02:00

théâtre théatre