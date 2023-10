IN LIMBO Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, 15 mars 2024, Couffoulens.

IN LIMBO Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Le Théâtre dans les Vignes

Une jeune fille est le personnage principal de notre projet et c’est à travers ses yeux que nous traverserons les doutes et les questionnements relatifs à l’adolescence mais également relatifs à la condition de femme à l’adolescence.

Cette jeune fille, nous l’avons appelé Billie. Au début de notre récit, nous retrouvons Billie en tant que chanteuse du groupe Infernal Noise*, accompagnée par son musicien Jimmy, à la figure androgyne – une sorte d’hommage à David Bowie et aux Drag Queens. Ils profitent de ce moment pour faire la promotion de leur premier EP et raconter l’Histoire de Billie.

Pendant 1h20, elle va plonger au coeur de ce qui l’a menée ici et décoder les strates de sa vie adolescente entre ses 11 et 17 ans par le biais de ses journaux intimes. Elle nous raconte un bout de son histoire qu’elle met en musique. Le journal est comme le carnet de bord du spectacle.

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, Couffoulens Couffoulens 11250 Aude Occitanie http://www.letheatredanslesvignes.fr/ [{« type »: « email », « value »: « theatredanslesvignes@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 72 30 55 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.letheatredanslesvignes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://letheatredanslesvignes.festik.net/in-limbo/1 »}] https://letheatredanslesvignes.festik.net/in-limbo/1 Le Théâtre dans les Vignes, siège de créations artistiques, vous est proposé à la location pour vos évènements. Situé au milieu des vignes, à 15mn de Carcassonneou Limoux, c’est à dire à 1h de Toulouse ou Narbonne, vous y profiterez à la fois du calme et de la proximité d’une ville.



Le lieu est une vrai salle de spectacles équipée, disponible à la location pour des séjours de création artistique et accueillir spectacles en tous genres. Bien entendu, il accueillera avec confort vos réunions, séminaires, conférences, colloques, débats, évènements d’entreprise… et offrira un espace idéal pour vos formations, stages, ateliers.



Le lieu est adaptable de multiples façons, pour vos besoins techniques, aménagements divers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:50:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T21:50:00+01:00

Théatre féministe