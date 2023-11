L’ETERNEL MARI Le Théâtre dans les Vignes Couffoulens, 17 novembre 2023, Couffoulens.

L’ETERNEL MARI Vendredi 17 novembre, 20h30 Le Théâtre dans les Vignes

Librement adapté de la nouvelle «l’Éternel mari!» de Dostoïevski

Veltchaninov, bourgeois mondain, a été l’amant de la femme de Pavel Pavlovitch Troussotzky. Aux apparences de vaudeville, Dostoïevski compose un huis clos cauchemardesque où l’on suit les aventures pathétiques, délirantes et grotesques de ce couple mari/amant. Une sorte de Faust de la psyché humaine(…) Tout se passe la nuit, imbibée d’alcool, tout se déplie dans un jeu cruel.

On y voit un homme étrange faire le siège de l’appartement d’un autre.

On y voit un enfant passer d’un père à un autre, d’une famille à une autre, de la vie à la mort.

On y voit un homme pleurer sa femme morte et vouloir se (re)marier à une enfant qui pourrait être sa fille.

On y voit ce Veltchaninov se confondre presque en ce Troussotzky. On les voit, tous deux, s’abîmer dans les ronces du délire. Un texte unique et puissant.

Le Théâtre dans les Vignes Route de Pomas, Couffoulens Couffoulens 11250 Aude Occitanie



Le lieu est une vrai salle de spectacles équipée, disponible à la location pour des séjours de création artistique et accueillir spectacles en tous genres. Bien entendu, il accueillera avec confort vos réunions, séminaires, conférences, colloques, débats, évènements d’entreprise… et offrira un espace idéal pour vos formations, stages, ateliers.



Le lieu est adaptable de multiples façons, pour vos besoins techniques, aménagements divers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:50:00+01:00

théatre théâtre