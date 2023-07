Un court spectacle « seule-en-scène » au théâtre de Marmande Le Théâtre Comoedia Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Un court spectacle « seule-en-scène » au théâtre de Marmande Le Théâtre Comoedia Marmande, 17 septembre 2023, Marmande. Un court spectacle « seule-en-scène » au théâtre de Marmande Dimanche 17 septembre, 16h00, 17h00 Le Théâtre Comoedia Gratuit. Sur inscription. Assistez à deux représentations exceptionnelles par la compagnie Hecho en Casa :

Titre : « B, l’héritage familial »

Mise en scène : Hervé Hestebeteguy

Comédienne : Mélanie Viñolo

Durée : 25 min

Forme courte tout terrain et tout public à partir de 9 ans. « B. » c’est un portrait, une petite forme théâtrale, un instant magique et nostalgique pour nous présenter une femme malicieuse de quatre-vingt-douze ans au caractère bien trempé. Parce qu’il faut bien souvent une majuscule pour commencer une histoire. Ici, c’est une initiale. Celle de B. Celle de Blanche. Une initiale comme une invitation à plonger dans une photographie, plonger dans le cadre et se laisser happer par le filigrane d’un visage. Et parce qu’on ne peut quitter cette femme, ses souvenirs, sa recette de vie (bien relevée) sans un pincement au cœur, elle reviendra plus tard dans la saison sous sa grande forme spectaculaire intitulée « BLANCHE ». Le Théâtre Comoedia 32 rue léopold faye, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 35 http://mairie-marmande.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 93 47 35 »}] Le Comœdia – Théâtre Municipal de Marmande, a pour vocation de mettre en œuvre la programmation Arts Vivants de la Ville.

Des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique artistique amateur, des spectacles immersifs, des représentations hors les murs…Tant d’occasions dans la saison pour vous faire vivre aux spectateurs, une expérience à part entière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Le Théâtre Comoedia Adresse 32 rue léopold faye, 47200 Marmande Ville Marmande Departement Lot-et-Garonne Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Le Théâtre Comoedia Marmande

