Marmande Dans les coulisses du théâtre de Marmande ! Le Théâtre Comoedia Marmande, 16 septembre 2023, Marmande. Dans les coulisses du théâtre de Marmande ! Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Le Théâtre Comoedia Gratuit. Entrée libre. Pour sa première participation aux Journées européennes du patrmoine, le théâtre Comoedia vous emmène dans ses coulisses. Le Théâtre Comoedia 32 rue léopold faye, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 35 http://mairie-marmande.fr Le Comœdia – Théâtre Municipal de Marmande, a pour vocation de mettre en œuvre la programmation Arts Vivants de la Ville.

Des rencontres avec les artistes, des ateliers de pratique artistique amateur, des spectacles immersifs, des représentations hors les murs…Tant d’occasions dans la saison pour vous faire vivre aux spectateurs, une expérience à part entière. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

