Installation et performances – Correspondance(s) Le Théâtre Bressuire, 3 avril 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 18:30:00

fin : 2024-04-03

Depuis 2013, l’artiste multimédia Irvin Anneix invente des dispositifs documentaires partagés qui donnent la parole à des adolescents et des séniors. Correspondances(s) crée des duos intergénérationnels et interculturels avec des habitants d’ici qui nous parlent d’intimité et de mémoire familiale… Inédit !

À partir de 12 ans..

Depuis 2013, l’artiste multimédia Irvin Anneix invente des dispositifs documentaires partagés qui donnent la parole à des adolescents et des séniors. Correspondances(s) crée des duos intergénérationnels et interculturels avec des habitants d’ici qui nous parlent d’intimité et de mémoire familiale… Inédit !

À partir de 12 ans.

Depuis 2013, l’artiste multimédia Irvin Anneix invente des dispositifs documentaires partagés qui donnent la parole à des adolescents et des séniors. Correspondances(s) crée des duos intergénérationnels et interculturels avec des habitants d’ici qui nous parlent d’intimité et de mémoire familiale… Inédit !

À partir de 12 ans.

.

Le Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Bocage Bressuirais