Danse – Fantasie Minor et Tsef Zon(e) Le Théâtre Bressuire, 27 mars 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27

Une soirée partagée qui rassemble deux duos fougueux et percutants. Le 1er, signé par l’un des chorégraphes majeurs de la scène internationale, passe des percussions de danseurs rompus aux battles à des piqués sur pointes. Le 2nd nous embarque dans la frénésie d’un Fest-noz. Leur point commun: vitalité et virtuosité.

À partir de 8 ans..

Le Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



