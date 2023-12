Concert – Rodolphe Burger et Erik Marchand Le Théâtre Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres Concert – Rodolphe Burger et Erik Marchand Le Théâtre Bressuire, 21 mars 2024, Bressuire. Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21 C’est le retour du chanteur-guitariste Rodolphe Burger, ex-leader magnétique de Kat Onoma, accompagné du chanteur breton chevronné, Érik Marchand, pour un voyage musical à la croisée de leurs mondes, récompensé du prestigieux Grand prix de l’Académie Charles Cros. Grande classe et émotion garantie!

À partir de 12 ans..

Le Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19

