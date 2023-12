Comédie – Le songe Le Théâtre Bressuire, 7 mars 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Le Songe, c’est l’étourdissement ressenti par Gwenaël Morin pour Le Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare et de l’histoire d’Héléna qui aime Démétrius qui aime Hermia qui aime et est aimée de Lysandre passionnément. Une création du Festival IN d’Avignon et une ode magistrale au désir fou de vivre!

À partir de 14 ans..

Le Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bocage Bressuirais