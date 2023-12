Théâtre – Borderline(s) Investigation 2 Le Théâtre Bressuire, 15 février 2024, Bressuire.

Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15

Retrouvez le génial et savant Frédéric Ferrer qui a fait du changement climatique et des limites du monde la matière de ses créations. Entouré de quatre experts en «limitologie», il explore avec une drôlerie irrésistible les frontières du cosmos et du corps humain. Immanquable!

À partir de 14 ans..

Le Théâtre Place Jules Ferry

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



