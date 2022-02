Le théâtre BOUM dans la tourmente Saint-Michel-de-Lapujade, 27 février 2022, Saint-Michel-de-Lapujade.

Le théâtre BOUM dans la tourmente Saint-Michel-de-Lapujade

2022-02-27 16:00:00 – 2022-02-27

Saint-Michel-de-Lapujade Gironde Saint-Michel-de-Lapujade

EUR 0 0 L’association L’ Art en campagne!, présente la compagnie – Note contre Note- dans une opérette originale et bouffonne “Le Théâtre Boum dans la tourmente”.

Suivez les aventures du directeur du théâtre Boum, qui en plein marasme financier et lâché par ses deux acteurs principaux et qui pour sauver son théâtre va monter une pièce “dense et macabre” ! Personnages loufoques, pleine lune, rebondissements…on ne vous en dit pas plus! Le tout accompagné des musques de J. Offenbach et C. Saint-Saëns alors soyez au rendez-vous!

(Réservation conseillée).

+33 6 80 63 07 98

L’Art en campagne

Saint-Michel-de-Lapujade

