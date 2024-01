Le Théâtre Beaumarchais 60 ans de spectacle vivant à Amboise Amboise, lundi 1 avril 2024.

À l’occasion des soixante ans du Théâtre Beaumarchais d’Amboise (inauguré le 15 décembre 1963), la Ville d’Amboise lui consacre une exposition, du 3 février au 14 avril, qui détaille son architecture et sa programmation.

Après une évocation des premiers théâtres construits à Amboise au cours du XIXème siècle, l’exposition revient sur la genèse de ce projet innovant, illustrant la politique culturelle de l’ère Malraux.

Les choix faits par les architectes Paul Chalumeau et Jacques Barthélemy seront explicités afin de lui redonner sa place de premier théâtre moderne du département.

Enfin est abordée l’évolution de la programmation du théâtre au cours de ses soixante années d’existence. Du premier théâtre, privé, construit au XIXème siècle rue du Général Foy, aux derniers travaux de réaménagement du Théâtre Beaumarchais, de la Comédie Française à Annie Cordy, l’exposition vous fera découvrir et redécouvrir ces grands moments de l’histoire culturelle d’Amboise. EUR.

