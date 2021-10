Le théâtre au château de Morin : Le vent des peupliers (pièce de Gérard Sibleyras) Puch-d’Agenais, 21 novembre 2021, Puch-d'Agenais.

Le théâtre au château de Morin : Le vent des peupliers (pièce de Gérard Sibleyras) 2021-11-21 16:00:00 – 2021-11-21

Puch-d’Agenais Lot-et-Garonne

ustave, René et Fernand passent leur journée sur la terrasse de leur maison de retraite. Pas la terrasse principale, mais celle de derrière, plus petite, isolée. Ils sont intrigués par le vent qui secoue les peupliers sur la colline, en face, et ils décident d’y partir en expédition. Mais en auront-ils la force ?

Gérard Sibleyras est un auteur français né en 1960, il a écrit de nombreuses pièces et adaptations TV et ciné. Cette pièce a été créée en 2003 au théâtre Montparnasse.

Réservation conseillée au 06 07 90 67 57

châteu de morin

